По всей Украине звучит воздушная тревога: что угрожает

Воздушная тревога / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

В Украине 27 февраля объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетного удара.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Сирены тревоги звучат во всех украинских регионах из-за того, что в России зафиксирован взлет бомбардировщика МиГ-31К. Он является носителем ракет «Кинжал».

«Ракетная опасность по всей территории Украины!» — предупредили в Воздушных силах.

Карта воздушной тревоги 27 февраля

К слову, незадолго до тревоги российские войска атаковали Харьков. Мэр Игорь Терехов сообщил, что российский дрон типа «Молния» попал в учебное заведение в Новобаварском районе. На месте продолжаются работы.

РФ изменила тактику ракетных ударов

Заметим, по словам военного эксперта Олега Жданова, Россия начала «дробить» ракетные удары по Украине и смещать их на рассвет, надеясь на усталость сил ПВО. Во время последних атак зафиксированы случаи, когда авиация поднималась в воздух без пусков. Это может свидетельствовать о критическом техническом состоянии устаревших ракет Х-22, дефиците «Кинжалов» и изношенности двигателей самолетов МиГ-31К и Ту-95, которые уже не производятся и поддерживаются на ходу только путем «каннибализма» запчастей.

Подготовка массированного обстрела теперь занимает минимум неделю из-за сложной логистики: после ударов ВСУ по аэродромам враг вынужден прятать ракеты на отдаленных складах.

Жданов прогнозирует, что террор энергетики не прекратится и летом, поскольку пиковая нагрузка на сеть из-за жары делает ее уязвимой целью.