По всей вероятности, враг перед побегом заминировал большие площади и здания — ОК "Юг"

Следите и будьте осторожны, соблюдайте меры безопасности, на сигналы тревог реагируйте оперативно и правильно.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Вполне вероятно, что враг, убегая, заминировал большие площади, здания, объекты, важные в социальном обеспечении гуманитарных потребностей мирного населения. Не приближайтесь к подозрительным предметам, это может быть небезопасно. Информируйте о них компетентные органы, обезопасьте себя и окружающих.

Деструктивную деятельность коллаборантов «русского мира» не оставляйте без внимания. Используйте чат-боты правоохранительных структур для уведомления об их активности.

«Сознательно и ответственно шагаем к Победе!», – говорится в сообщении.

Напомним, 9 ноября 2022 года министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу приказал отвести подразделения российской армии за реку Днепр Херсонской области. Но это отступление может оказаться как еще одним "жестом доброй воли", так и хитрой ловушкой для ВСУ.

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