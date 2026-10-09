По заданию ФСБ 14-летняя девочка убила военнослужащего ВСУ: как школьница заманила в ловушку

Контрразведка СБУ

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В Ровенской области 14-летняя девушка, завербованная российской ФСБ, отравила метадоном и задушила военного инструктора ВСУ, выполняя задание российской спецслужбы. Досудебное расследование завершено, материалы дела переданы в суд.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

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По данным следствия, российская спецслужба завербовала местную школьницу через чаты в Telegram-каналах. После вербовки девушка получила от российского куратора инструкции о том, как заманить украинского военного на встречу и убить его.

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Сначала несовершеннолетняя завела с инструктором онлайн-переписку, а затем пригласила его к себе в квартиру. Готовясь к встрече, она взяла с собой наркотические вещества.

Отравила метадоном, а затем задушила

Как установили правоохранители, во время встречи школьница подсыпала военному в напиток смертельную дозу метадона. Когда мужчина потерял сознание и оказался в беспомощном состоянии, девушка задушила его с помощью пакета и зарядного шнура.

Правоохранители задержали подозреваемую на следующий день после убийства.

Впоследствии военная контрразведка СБУ установила новые обстоятельства преступления и его координацию со стороны ФСБ. В ходе обыска у девушки изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с российской спецслужбой.

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Что грозит несовершеннолетней

Материалы дела о государственной измене в условиях военного положения и препятствовании законной деятельности ВСУ были переданы в суд с ходатайством о применении к несовершеннолетней принудительных мер воспитательного характера.

По решению суда девушку могут направить в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков. Сам факт умышленного убийства расследуется в рамках отдельного уголовного дела.

Расследование проводили военная контрразведка СБУ совместно с Национальной полицией и Управлением СБУ в Ровенской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, ранее украинская спецслужба в Киеве предотвратила убийство российского оппозиционера, который ранее воевал за Украину и является действующим общественным деятелем. В столице задержали завербованную агентку ФСБ России, которая готовила покушение возле спорткомплекса.

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