ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
202
Время на прочтение
2 мин

По заданию ФСБ 14-летняя девочка убила военнослужащего ВСУ: как школьница заманила в ловушку

Правоохранители задержали подозреваемую на следующий день после убийства.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Контрразведка СБУ

Контрразведка СБУ

В Ровенской области 14-летняя девушка, завербованная российской ФСБ, отравила метадоном и задушила военного инструктора ВСУ, выполняя задание российской спецслужбы. Досудебное расследование завершено, материалы дела переданы в суд.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По данным следствия, российская спецслужба завербовала местную школьницу через чаты в Telegram-каналах. После вербовки девушка получила от российского куратора инструкции о том, как заманить украинского военного на встречу и убить его.

Сначала несовершеннолетняя завела с инструктором онлайн-переписку, а затем пригласила его к себе в квартиру. Готовясь к встрече, она взяла с собой наркотические вещества.

Отравила метадоном, а затем задушила

Как установили правоохранители, во время встречи школьница подсыпала военному в напиток смертельную дозу метадона. Когда мужчина потерял сознание и оказался в беспомощном состоянии, девушка задушила его с помощью пакета и зарядного шнура.

Правоохранители задержали подозреваемую на следующий день после убийства.

Впоследствии военная контрразведка СБУ установила новые обстоятельства преступления и его координацию со стороны ФСБ. В ходе обыска у девушки изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с российской спецслужбой.

Что грозит несовершеннолетней

Материалы дела о государственной измене в условиях военного положения и препятствовании законной деятельности ВСУ были переданы в суд с ходатайством о применении к несовершеннолетней принудительных мер воспитательного характера.

По решению суда девушку могут направить в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков. Сам факт умышленного убийства расследуется в рамках отдельного уголовного дела.

Расследование проводили военная контрразведка СБУ совместно с Национальной полицией и Управлением СБУ в Ровенской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, ранее украинская спецслужба в Киеве предотвратила убийство российского оппозиционера, который ранее воевал за Украину и является действующим общественным деятелем. В столице задержали завербованную агентку ФСБ России, которая готовила покушение возле спорткомплекса.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie