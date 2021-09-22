По заданию Зеленского до конца года в Украине появятся 600 активных парков

По заданию Зеленского до конца года в Украине появятся 600 активных парков

Проект направлен на оздоровление нации.

В этом году в Украине планируется создать 600 активных парков: 100 из них уже работают, другие должны открыться в ближайшее время.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в Facebook.

Реализация проекта "Активные парки - локации здоровой Украины" проходит в рамках программ Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и "Здоровая Украина".

"Так что такое эти активные парки? На этих локациях находятся соответствующие спортивные элементы, возле которых размещены QR-коды с доступом к онлайн тренировкам от известных чемпионов и украинских звезд. Просто наведя камеру телефона на этот код, вы можете получить полезные советы от известных людей, кумиров украинцев и следовать их примеру", - написал Гутцайт.

Тренировки поделены на уровни: от простого к сложному. Для помощи в пользовании площадками рядом будут находиться координаторы.

"Главное, что этим могут пользоваться все слои населения: от самых молодых до наших дедушек и бабушек! Для каждого разработаны свои виды упражнений, учитывая возраст и возможности. Также каждые выходные на этих локация проводятся различные активности, куда можно прийти самому или взять своих друзей/семью и полезно провести досуг", - подчеркнул министр.

Он добавил, что проект направлен на оздоровление нации и создание свободного доступа к двигательной активности.

"Основная цель проста - сделать спорт ближе к людям", - резюмировал Гутцайт.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение 2022 года по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в каждой ОТГ должно стартовать создание современных парков досуга.

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