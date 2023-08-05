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По Земле ударила мощная магнитная буря: какими будут последствия

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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По Земле ударила мощная магнитная буря: какими будут последствия

Излучение от вспышки на Солнце 5 августа достигло Земли и вызвало сильную магнитную бурю / Фото: Associated Press

Солнечная активность на Солнце не прекращается, еще один удар магнитосфера нашей планеты испытает в понедельник, 7 августа.

Утром в субботу, 5 августа, излучение от коронального выброса массы на Солнце достигло нашей планеты – на Земле начался мощный геомагнитный шторм класса G3.

Об этом сообщает The Watchers.

Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) Национальной метеорологической службы США оценивает геомагнитные бури по шкале от 1 до 5, где 1 считается незначительным, а 5 экстремальным.

Нынешняя геомагнитная буря является результатом выброса корональной массы, оставившего Солнце примерно 1-2 августа.

Сообщается, что возможны перепады напряжения в энергосистеме, а также периодические проблемы со спутниковой навигацией (GPS), высокочастотное радио может работать с перебоями.

В некоторых регионах США на необычных южных широтах уже были зафиксированы полярные сияния — от Пенсильвании до Айовы и Орегона.

Исследователи предупреждают, что сегодня на Солнце произошла еще одна вспышка. Анализ показывает возможность еще одного скользящего удара по магнитосфере Земли – с утра до полудня 7 августа.

Как известно, метеозависимые люди испытывают негативное влияние магнитной бури на организм. Однако его можно уменьшить.

Напомним, врач-невролог и рефлексотерапевт Виктор Мацишин назвал три основных способа, как улучшить свое самочувствие во время сильной магнитной бури.

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Дата публикации
Просмотры
3398
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