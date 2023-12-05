Победа или поражение: Ярош перечислил достижения украинцев, о которых все забыли

Ярош отметил, что хотя некоторые заявленные предварительно цели на летне-осеннюю компанию не выполнены, за последние шесть месяцев украинский народ имеет незаурядные достижения.

Командующий Украинской добровольческой армией, экслидер "Правого сектора" и бывший нардеп Дмитрий Ярош на фоне последних пессимистических публикаций в западных СМИ по Украине перечислил наши достижения в войне за последние полгода.

Об этом он написал в Facebook.

"Сейчас не очень популярно говорить на эту тему, потому что некоторые некоторым заявлены предварительно цели, на летне-осеннюю компанию, не выполнены. Но, за последние полгода мы, украинский народ, и наши Силы обороны имеем незаурядные достижения", — отметил Ярош и перечислил их:

Украина не отдала ни один областной и районный центр;

ВСУ "перемолотили" десятки тысяч окупантов, их штабы, логистику, уничтожили тысячи единиц их боевой техники.

Украина, не имея действенного флота, поразила десятки кораблей ЧФ РФ, сведя к минимуму возможности российского флота;

Силы обороны высаживают десанты в Крыму;

Дроны бьют по Москве и другим российским городам;

Украина атакует и удерживает под постоянной угрозой временный Крымский мост.

Украина ликвидирует коллаборантов и "разных одиозных лиц-оккупантов" как на временно оккупированных территориях, так и в самой РФ;

Удары по БАМу.

"Да – мы не смогли прорвать их линию обороны. Да, мы во многом, напрочь, не совершенны, порой даже рыгать хочется от наших ошибок. К сожалению, мы, украинский народ, не готовились к такой Войне. Итак, все наши недостатки — это наша общая сумма факторов, а не чьи-то просчеты, или тотальная измена. Это мы все такие! Мы допустили то, что есть", — подчеркнул Ярош.

Он призвал вспомнить всех воинов, защищающих Украину. Ярош предупредил, что украинцев ждет еще много боли и слез. Но выразил уверенность, что украинский народ все переживет, врага — поборет, а свою землю — освободит.

"Поэтому, вспомните тех, кто нас ведет в бой за Свободу и Независимость. Эти люди не без грехов, но для наших потомков, поверьте, они станут святыми украинского народа (если не предадут и не пойдут в заблуждение). А это: Генерал Валерий Залужный и его команда генералов, офицеров и всех бойцов ВСУ; Генерал Василий Малюк и его команда генералов, офицеров и всех бойцов СБУ; Генерал Кирилл Буданов и его команда генералов, офицеров и всех бойцов ГУР", — подытожил экс-нардеп.

Ранее Олег Сенцов рассказал, почему контрнаступление пошло не так, как ожидалось.

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