"Победа Кремля — поражение для США": экс посол Гербст рассказал, какими будут действия Трампа после инаугурации по Украине, РФ и войне

Бывший чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Джон Гербст рассказал о политике Дональда Трампа после инаугурации и страусов в его команде, а также о возможности развертывания европейских войск в Украине.

Наверное, мы увидим сильную попытку Дональда Трампа по поводу того, чтобы заключить перемирие или, возможно, даже способствовать подлинному миру между Россией и Украиной. На это его надежда, и сейчас мы видим элементы его инициативы.

Об этом рассказал в интервью Radio NV бывший чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Джон Гербст.

По словам Гербста, Трамп хочет "компромисс за территорию" и "хотя бы молчания" о возможности вступления Украины в НАТО на 20 лет.

"Кроме того, чтобы в будущем предотвратить российскую агрессию против Украины, Трамп собирается посылать Украине много оружия. И он хочет иметь район демилитаризации между украинскими и российскими войсками, в этот район он предлагает отправлять солдат из Европы", — говорит экс-посол.

Также Гербст отметил, что есть информация, что в команде Трампа говорят о двух разных результатах переговоров. Одна из возможностей – Трамп устроит крепкий мир, поэтому получит Нобелевскую премию.

"Но [в то же время они] понимают, если Россия возьмет Украину под контроль, то для Трампа это будет хуже, чем выхода из Афганистана для Байдена — для его репутации, для администрации... Но есть и другие люди в его команде, которые совсем иначе говорят и мыслят. И они очень громкие – те "страусы", наивные люди", — отметил он.

Напомним, 16 декабря Дональд Трамп заявил, что количество погибших с обеих сторон, как Украины, так и РФ, вероятно, намного больше, чем сообщают. Однако источник информации он не привел.

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