Победа над Россией: почему в Украине и на Западе ее видят по-разному — Портников

Для подавляющего большинства украинцев победа – это выход на границы 1991 года и если не украинский флаг над Кремлем, то, по крайней мере, саморазрушение РФ. На Западе победой называют лучшие условия в политическом договоре, который будет подписан по окончании боевых действий.

Такое мнение высказал украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников в эфире телеканала "Еспресо".

"Вы слышите, что наши земляки всегда говорят – мы выйдем [на границы 1991 года], она [Россия] разрушится; мы понимаем, что не дойдем до Москвы, то надо, чтобы Москва сама как-то разрушилась – и это победа", – заметил он.

В то же время, считает Портников, западные партнеры Украины, в частности, президент США Джо Байден стремится, чтобы Украина имела сильную позицию на момент подписания политического договора и могла защитить свой суверенитет.

“Это абсолютно не то, что думает среднестатистический украинец, потому что он даже не представляет себе рукопожатия президента Украины с президентом России, а Байден, я думаю, представляет. Он хочет, чтобы было урегулирование, которое гарантирует Соединенным Штатам, что Российская Федерация ни на что больше в Украине не претендует и что после принятия Украины в НАТО в конфликт не вступит, что она признает часть Украины, которую удастся защитить (надеюсь, что это будет вся Украина в границах 1991 года). Но этого никто не знает, война только начинается", – отметил политический эксперт.

При этом он уточнил, что в настоящее время РФ и Украина еще не истощены войной.

"Главное начнется, когда будет политическое, социальное и демографическое истощение обеих стран, мы по дороге к этому истощению, и Украина, и Россия. Мы просто идем по этому ужасному мосту к пропасти, потому что война — это всегда такая ситуация. Так вот в этот момент Запад должен быть уверен, что они сядут, подпишут и тогда скажут: Украину мы берем в НАТО, нам это ничем не угрожает, ядерной войны между США и РФ, которая приведет к гибели десятков миллионов людей, не будет", — подытожил Виталий Портников. .

Напомним, ранее Виталий Портников объяснил, почему диктатору Владимиру Путину безразлично переговоры о мире и что может заставить его закончить войну против Украины.

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