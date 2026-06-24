Победа Украины — это не миф: эксперты назвали сценарий, который шокирует Кремль

Украинский военный на фронте / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

Украина сейчас делает ставку на зрелищные атаки дронов в глубь территории России. Оценивая шансы на победу Киева, эксперты считают, что успех состоит в стабилизации фронта, изоляции Крыма и уничтожении вражеской логистики, что должно стать политическим рычагом для принуждения президента Владимира Путина к переговорам.

Об этом говорится в статье Bild.

После неудачного украинского контрнаступления в 2023 году линия фронта менялась лишь незначительно. Однако в последнее время Украина снова демонстрирует новые признаки силы: благодаря масштабным ударам дронов Киев поражает цели далеко в тылу России, усиливая давление как на Москву, так и на оккупированный Крым. Из-за атак останавливается работа аэропортов, пылают нефтяные объекты, а логистические маршруты оказываются под угрозой. На этом фоне снова возникает вопрос: способна ли Украина все же победить в войне против Путина?

Реклама

Может ли Украина выиграть войну?

Военный эксперт Франц-Штефан Гади убежден, что успех Украины остается вполне возможным.

«Реалистический успех для Украины означает стабилизировать фронт, отрезать Крым от российских поставок с помощью дронов и ракет и заставить Россию покинуть часть юга, потому что она больше не сможет обеспечивать там свои войска», — сказал Гади.

По его словам, ключевое давление сейчас создается «прежде всего от украинских атак беспилотными системами средней дальности», которые «поражают российскую логистику, противовоздушную оборону и концентрации войск».

Украина должна переносить войну на территорию России

Подобной позиции придерживается и эксперт по Украине Нико Ланге. По его мнению, главный шанс для Киева — «делать именно то, от чего западные партнеры, в том числе и Германия, долгое время с осторожностью отговаривали: наносить удары вглубь территории России».

Реклама

Эксперт считает, что это может стать важнейшим политическим инструментом.

«Если война в России приведет к политической дестабилизации, Путин может стать готовым к переговорам», — отметил Ланге.

Что будет считаться победой Украины?

Военный аналитик Густав Грессель также допускает возможность украинского успеха, хотя отмечает: многие неправильно трактуют само понятие победы.

«Многие думают, что „победа“ означает, что Украина завоюет Россию», — сказал эксперт.

Реклама

На самом же деле, по его словам, победа для Украины — это, прежде всего, возможность «остаться суверенным государством без российского внешнего диктата». Кроме того, речь идет о том, чтобы максимально уменьшить «вероятность нового российского нападения» и «восстановить территориальную целостность».

В то же время масштабные украинские атаки Грессель оценивает как «в лучшем случае психологическую войну».

У Путина все еще остаются козыри

Несмотря на оптимистичные оценки, эксперты обращают внимание и на риски. Гади отмечает, что РФ продолжает медленно продвигаться на фронте. Главный вопрос сейчас состоит в том, «проведет ли Россия новую мобилизацию, как осенью 2022 года?»

Кроме того, сейчас у Украины действительно «преимущество в дронах». Однако, как отмечает эксперт, подобное преимущество в войне «обычно длится всего три — четыре месяца».

Реклама

По мнению эксперта, если Россия сможет ликвидировать это отставание и одновременно перебросить на фронт «свежих солдат», то «окно возможностей для Киева может снова закрыться».

Поэтому, резюмировал он, «стабильный фронт плюс изолированный Крым были бы для Киева большим успехом».

Кстати, историк Ярослав Грицак считает, что Путин не готов к мирным переговорам и будет продолжать эскалацию, поскольку действует не рационально, а эмоционально и непредсказуемо. Несмотря на усталость российского общества от войны, диктатор не изменит курс без мощного внешнего давления, а из-за его иррациональности нельзя исключать даже самые радикальные сценарии, включая использование тактического ядерного оружия.

Новости партнеров