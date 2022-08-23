Победа Украины и выздоровление: о чем мечтают маленькие пациенты "Охматдета"

О победе Украины, о желании поправиться и прославить нашу страну в будущем. И все это в одном рисунке.
Маленькие пациенты больницы "Охматдет" поделились своими мечтами с врачами, а одна из логопедов перенесла их на планшет.
Что из этого получилось, в эфире ТСН рассказала корреспондентка Инна Лебеденко.
Трое мечтателей. Они первыми берутся за визуализацию того, чего больше всего сейчас хотят.
"Я мечтаю, чтобы Украина выиграла".
"Я мечтаю, чтобы война скорее закончилась и чтобы у меня скорее закончился сахарный диабет".
"Я хочу нарисовать победу Украины".
Собрать мечты своих учеников и объединить их на одной картине загадала логопедина Екатерина. Она взялась и
помогать им с рисунком. Пока дети раскрашивают что-нибудь свое, их мечты она воспроизводит на планшете. И этот рисунок не только о визуализации детских желаний. Его создание будет иметь еще и психологический эффект на детей.
Кроме победы Украины, они мечтают и о своей победе – над болезнями. К общей мечте присоединились и ученики в онлайн-школе "Охматдета".
Каков будет конечный результат, Екатерина не знает до последнего. Дети делятся своими идеями. и мечта с каждым движением стилуса приобретает более четкие очертания.