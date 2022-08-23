Победа Украины и выздоровление: о чем мечтают маленькие пациенты "Охматдета"

О победе Украины, о желании поправиться и прославить нашу страну в будущем. И все это в одном рисунке.

Маленькие пациенты больницы "Охматдет" поделились своими мечтами с врачами, а одна из логопедов перенесла их на планшет.

Что из этого получилось, в эфире ТСН рассказала корреспондентка Инна Лебеденко.

Трое мечтателей. Они первыми берутся за визуализацию того, чего больше всего сейчас хотят.

"Я мечтаю, чтобы Украина выиграла".

"Я мечтаю, чтобы война скорее закончилась и чтобы у меня скорее закончился сахарный диабет".

"Я хочу нарисовать победу Украины".

Собрать мечты своих учеников и объединить их на одной картине загадала логопедина Екатерина. Она взялась и

помогать им с рисунком. Пока дети раскрашивают что-нибудь свое, их мечты она воспроизводит на планшете. И этот рисунок не только о визуализации детских желаний. Его создание будет иметь еще и психологический эффект на детей.

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Кроме победы Украины, они мечтают и о своей победе – над болезнями. К общей мечте присоединились и ученики в онлайн-школе "Охматдета".

Каков будет конечный результат, Екатерина не знает до последнего. Дети делятся своими идеями. и мечта с каждым движением стилуса приобретает более четкие очертания.