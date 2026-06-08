Победа Украины в войне может обернуться кошмаром для Европы: эксперт предупредил об угрозе

Европейские страны вынуждены адаптировать свои подходы к войне в Украине / © unsplash.com

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Украина постепенно перехватывает стратегическую инициативу в войне против России, а вероятность прекращения огня сегодня выглядит сильнее, чем когда-либо раньше. Однако возможное завершение боевых действий несет для Европы не только надежды, но серьезные риски.

Такое мнение высказал британский парламентарий и эксперт по безопасности Майк Мартин изданию The telegraph.

«Успех Украины базируется на двух ключевых факторах. Первый — технологическое преимущество. В последние годы украинские разработчики и военные смогли вывести применение беспилотников на новый уровень. Дроны стали не просто инструментом разведки, а полноценным средством уничтожения логистики противника. Вторым элементом стратегии стали систематические удары по территории России. Используя ракеты и беспилотники, Украина наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам, железнодорожным узлам, портам и другим объектам, обеспечивающим финансирование и функционирование российской военной машины», — отмечает он.

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По оценке эксперта, такие атаки постепенно подрывают устойчивость экономики РФ, где падают нефтяные доходы и растут внутренние расходы.

Однако дальнейшее развитие событий может оказаться крайне непредсказуемым. По его мнению, Владимир Путин воспринимает этот конфликт как вопрос собственного политического выживания и понимает, что поражение способно поставить под угрозу его власть. Еще большую тревогу у аналитика вызывает сценарий прекращения огня.

«Окончание войны не означает исчезновение российской армии. Напротив, сотни тысяч военных, включая бывших узников, могут оказаться без четкой цели и применения. В Европе опасаются, что Кремль способен использовать этих людей для дестабилизации соседних государств и гибридных операций вне России», — добавил он.

Напомним, глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявлял, что возможное нападение России на Европу зависит от развития войны против Украины.

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По словам главы разведки, если война завершится быстрее, то и агрессия России против Европы может произойти раньше.

Аналитики и разведчики считают, что Путин попытается вырваться из тупика в войне против Украины из-за горизонтальной эскалации в Европе. Однако для новой авантюры диктатору придется пойти на рискованный шаг внутри России.

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