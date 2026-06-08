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- Украина
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Победа Украины в войне может обернуться кошмаром для Европы: эксперт предупредил об угрозе
У западных партнеров Украины до сих пор нет целостной стратегии победы над Россией — вместо этого доминирует набор тактических и часто противоречивых шагов, фактически не приближающих завершение войны.
Украина постепенно перехватывает стратегическую инициативу в войне против России, а вероятность прекращения огня сегодня выглядит сильнее, чем когда-либо раньше. Однако возможное завершение боевых действий несет для Европы не только надежды, но серьезные риски.
Такое мнение высказал британский парламентарий и эксперт по безопасности Майк Мартин изданию The telegraph.
«Успех Украины базируется на двух ключевых факторах. Первый — технологическое преимущество. В последние годы украинские разработчики и военные смогли вывести применение беспилотников на новый уровень. Дроны стали не просто инструментом разведки, а полноценным средством уничтожения логистики противника. Вторым элементом стратегии стали систематические удары по территории России. Используя ракеты и беспилотники, Украина наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам, железнодорожным узлам, портам и другим объектам, обеспечивающим финансирование и функционирование российской военной машины», — отмечает он.
По оценке эксперта, такие атаки постепенно подрывают устойчивость экономики РФ, где падают нефтяные доходы и растут внутренние расходы.
Однако дальнейшее развитие событий может оказаться крайне непредсказуемым. По его мнению, Владимир Путин воспринимает этот конфликт как вопрос собственного политического выживания и понимает, что поражение способно поставить под угрозу его власть. Еще большую тревогу у аналитика вызывает сценарий прекращения огня.
«Окончание войны не означает исчезновение российской армии. Напротив, сотни тысяч военных, включая бывших узников, могут оказаться без четкой цели и применения. В Европе опасаются, что Кремль способен использовать этих людей для дестабилизации соседних государств и гибридных операций вне России», — добавил он.
Напомним, глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявлял, что возможное нападение России на Европу зависит от развития войны против Украины.
По словам главы разведки, если война завершится быстрее, то и агрессия России против Европы может произойти раньше.
Аналитики и разведчики считают, что Путин попытается вырваться из тупика в войне против Украины из-за горизонтальной эскалации в Европе. Однако для новой авантюры диктатору придется пойти на рискованный шаг внутри России.