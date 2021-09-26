Победа Усика над Джошуа и возвращение Мэн Ваньчжоу в Китай. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Украинец Александр Усик единогласным решением судей победил чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO британца Энтони Джошуа и завоевал пояса, которыми тот владел. Читать дальше ->
- Освобожденная из-под трехлетнего домашнего ареста в Канаде финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу вернулась в КНР. Освобожденные Китаем канадцы Майкл Спавор и Майкл Коврига также прибыли на родину. Читать дальше ->
- Боевики радикального исламистского движения "Талибан", которые захватили власть в Афганистане, застрелили четырех возможных похитителей и вывесили их тела на площадях города Герат. Читать дальше ->
- В американском штате Монтана по меньшей мере три человека погибли в результате аварии с пассажирским поездом. Еще более 50 пассажиров пострадали. Читать дальше ->
- Корейская Народно-Демократическая Республика готова возобновить отношения с Южной Кореей, если Сеул откажется от "враждебной" политики. Читать дальше ->