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Победа в суде: будет ли УПЦ МП проводить богослужения в Лавре

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Победа в суде: будет ли УПЦ МП проводить богослужения в Лавре

Суд отказал Украинской православной церкви Московского патриархата проводить богослужение в Киево-Печерской Лавре. / Фото: Associated Press

Слушание иска об устранении препятствий представителям УПЦ МП в пользовании имуществом, а именно в доступе и совершении богослужений состоялось 13 июня.

Суд отказал Украинской православной церкви Московского патриархата проводить богослужение в Киево-Печерской Лавре.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Имеем первую, и верю, что не последнюю, победу в суде по делу возвращения имущества Киево-Печерской лавры государству", – написал Ткаченко.

Слушание по иску УПЦ МП к Национальному заповеднику Киево-Печерская лавра продолжалось 13 июня в Хозяйственном суде Киева по иску УПЦ МП к Национальному заповеднику Киево-Печерская лавра.

Представителей мужского монастыря УПЦ во время заседания не было. Они на него не явились и просили его перенести. Суд отклонил ходатайство по необоснованности.

Суд, исследовав материалы дела, принял решение об отказе в удовлетворении исковых требований УПЦ, сообщил Ткаченко.

Накануне священники УПЦ МП заявили, что якобы у Минкульта нет "никаких юридических оснований для выселения их с территории Киево-Печерской лавры, а сам факт назвали ультиматумом власти. На фоне ситуации разгорелся общегосударственный скандал".

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Дата публикации
Просмотры
734
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