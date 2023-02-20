"Победим": Залужный в День памяти Героев Небесной Сотни напомнил о высокой цене свободы

Начавшийся в 2014 году фронт военных действий с 24 февраля 2022-го растянулся более чем на 3 тысячи километров.

День памяти Героев Небесной Сотни – это напоминание о высокой цене свободы и о ценностях, за которые и сейчас воюет Украина.

Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в День памяти героев Небесной сотни написал в Facebook.

Залужный отметил, что украинцы на рубеже 2013-2014 годов сделали свой демократический выбор.

Также читайте Дело о расстрелах Небесной сотни: как продолжаются суды и когда подозреваемым объявят приговоры

"Сегодня вся страна чтит память героев Небесной сотни. Это напоминание о высокой цене нашей свободы и о ценностях, за которые мы воюем", — отметил главнокомандующий ВСУ.

Залужный напомнил, что в 2014 году тысячи украинцев сразу с Майдана ушли добровольцами на фронт, и отметил, что с 24 февраля 2022-го этот фронт растянулся более чем на 3000 км.

"Но нас это не испугало. Мы продолжаем борьбу. И мы победим", — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

К слову, в Украине ежегодно 20 февраля чтят память Героев Небесной Сотни. В этот день вспоминают участников Революции достоинства 2013-2014 годов и погибших во время протестов, которые ценой собственной жизни защищали идеалы демократии, отстаивали права и свободы граждан, европейское будущее нашего государства.

В эти февральские дни Революция Достоинства переживала свой самый трагический период. Именно в этот день 2014-го во время Еврореволюции на Институтской улице в Киеве силовики расстреливали протестующих. Тела убитых майдановцев выкладывали под открытым небом.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что война, начатая Россией во главе с диктатором Путиным, должна закончиться победой Украины и крайне важно не допустить заморозки боевых действий, как это было в 2014-м.

Читайте также: