Александр Цывинский / © Facebook

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Правительство согласовало с кандидатом на должность директора Бюро экономической безопасности Украины Александром Цивинским прохождение полиграфа.

Об этом 1 августа сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

«Конкурсная комиссия приняла решение, а Правительство получило результаты дополнительных проверок. Мы все заинтересованы в том, чтобы БЭБ стал действенным институтом и имел реальное доверие — доверие бизнеса и всего украинского общества. Согласовали с Александром, как снять все вопросы и сомнения цивилизованным способом, и договорились с ним о прохождении полиграфа», — написала премьер.

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В Кабмине рассматривают возможность принятия окончательного решения уже на следующей неделе. Правительство ожидает, что новый руководитель Бюро экономической безопасности сможет перезагрузить не только работу ведомства, но и отношения с бизнесом и обществом.

«Рассчитываю, что уже на следующей неделе сможем принять соответствующее решение, которое позволит обновить работу БЭБ и будет значительным вкладом в положительную перезагрузку отношений между государством и бизнесом», — добавила Свириденко.

Александр Цивинский в ответ заявил, что встреча с премьером была «конструктивной и по существу» и подтвердил свою готовность действовать открыто.

«Подтверждаю: разговор с Премьером был конструктивный и по существу. Договорились действовать открыто и четко, чтобы снять все вопросы и двигаться вперед», — написал кандидат.

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Что известно о конкурсе на главу БЭБ

24 июня конкурсная комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) поддержала кандидатуру Александра Цивинского и передала ее на рассмотрение премьер-министру. По процедуре, именно Кабмин назначает директора БЭБ по представлению главы правительства на основе решения комиссии.

7 июля правительство сообщило, что изучило материалы от комиссии, а также дополнительную информацию от СБУ, которая якобы касалась национальной безопасности. В итоге Кабмин попросил конкурсную комиссию предоставить до двух кандидатур, которые бы отвечали всем требованиям, включая критерии безопасности.

Комиссия решила не пересматривать кандидатуру, указав, что процедура отбора завершена, решение принято, и пересматривать его закон не позволяет. По словам главы комиссии, все финалисты прошли проверки СБУ еще в мае, в том числе и Цивинский, несмотря на наличие у него родственника в РФ — его отца. Цивинский отметил, что не общается с отцом более 10 лет.

24 июля документы на назначение Цывинского повторно внесли в Кабмин, однако правительство их не рассмотрело.

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Стоит отметить, что правительство не назначило Цивинского до дедлайна 31 июля, что может поставить под угрозу выполнение условий сотрудничества с МВФ и создает риски для евроинтеграционного процесса.

30 июля на пресс-конференции члены комиссии заявили, что имели всю необходимую информацию о кандидатах во время отбора, а новых данных от СБУ Кабмин им не предоставлял. Они отметили, что правительство обязано назначить победителя, а отказ Кабмина — нарушение закона.

31 июля сам Цивинский обнародовал письмо СБУ, в котором указано, что никакого запроса от Кабмина по его кандидатуре не поступало, а оценку проводили по обращению конкурсной комиссии. При этом документ, на который ранее ссылалось правительство, был создан уже после завершения конкурса и уничтожен после возвращения из Кабмина.

Напомним, ранее новый премьер-министр Юлия Свириденко назвала «преувеличенной» проблему коррупции в Украине.

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