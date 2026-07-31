«Победителя не будет»: у Зеленского оценили ход войны в Украине

Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

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Линия фронта практически остановилась, а боевые действия перешли в фазу взаимного истощения, когда стороны методически уничтожают инфраструктуру друг друга.

Об этом заявил советник президента Украины, специалист в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов.

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«Рано или поздно, как и все войны, эта война тоже закончится. Только победителя не будет, обе страны выйдут из войны с разрушенной экономикой, инфраструктурой и большими человеческими потерями», — отметил он.

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Ситуация на фронте — последние новости

Армия РФ усиливает штурмы на Донетчине, чтобы прорваться в Славянск и Краматорск. Если враг захватит несколько сел возле Константиновки, украинские военные во Временном Яру могут оказаться под угрозой оцепления.

Кроме того, оккупанты активно ведут аэроразведку и пытаются разминировать маршруты, чтобы обеспечить продвижение штурмовых групп в направлении Доброполья.

Оккупационные войска пытаются расширить зону активных боевых действий в Харьковской области, в частности на Южно-Слобожанском направлении. В ГПСУ рассказали, что российская пехота пытается прорваться в районе Артельного.

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