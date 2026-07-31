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- Украина
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«Победителя не будет»: у Зеленского оценили ход войны в Украине
Несмотря на отсутствие перемен на фронте, Кремль не собирается прекращать войну. Идет разрушение экономик и инфраструктуры России и Украины.
Линия фронта практически остановилась, а боевые действия перешли в фазу взаимного истощения, когда стороны методически уничтожают инфраструктуру друг друга.
Об этом заявил советник президента Украины, специалист в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов.
«Рано или поздно, как и все войны, эта война тоже закончится. Только победителя не будет, обе страны выйдут из войны с разрушенной экономикой, инфраструктурой и большими человеческими потерями», — отметил он.
Ситуация на фронте — последние новости
Армия РФ усиливает штурмы на Донетчине, чтобы прорваться в Славянск и Краматорск. Если враг захватит несколько сел возле Константиновки, украинские военные во Временном Яру могут оказаться под угрозой оцепления.
Кроме того, оккупанты активно ведут аэроразведку и пытаются разминировать маршруты, чтобы обеспечить продвижение штурмовых групп в направлении Доброполья.
Оккупационные войска пытаются расширить зону активных боевых действий в Харьковской области, в частности на Южно-Слобожанском направлении. В ГПСУ рассказали, что российская пехота пытается прорваться в районе Артельного.