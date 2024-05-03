Победы на поле боя не будет: в ГУР ошеломили заявлением по поводу переговоров с Россией

Даже вытеснение русских войск на границы 1991 года не заставит Кремль закончить войну.

Украина не может выиграть Россию только на поле боя, поэтому война, скорее всего, закончится переговорами с Москвой.

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Об этом в интервью The Economist высказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Он отметил, что даже вытеснение российских войск на границы 1991 не заставит Кремль закончить войну.

Представитель ГУР заявил, что в настоящее время обе стороны пытаются занять "выгоднейшую позицию" перед потенциальными переговорами, но они начнутся не раньше второй половины 2025 года.

Скибицкий заявил, что к тому времени Кремль столкнется с серьезными "встречными ветрами". Россия значительно нарастила военное производство, но уже к 2026 году выйдет на плато из-за нехватки материалов и инженеров.

По мнению представителя ГУР, в конце концов обе стороны станут испытывать острую нехватку оружия, но если ничего не изменится в других аспектах, то первым оружие закончится у Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Кулеба назвал два главных условия для начала перегоревших о мире с Россией.

Кроме того, мы ранее информировали, что Блинкен высказался о готовности к переговорам с РФ.

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