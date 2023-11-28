"Побег из Шоушенко по-мукачевски": мужчина лихо сбежал из ТЦК через окно на втором этаже (видео)

В соцсетях появилось видео, как мужчина вылез из окна второго этажа здания ТЦК через дыру в решетке.

В городе Мукачево на Закарпатье мужчина сбежал из здания военкомата через зарешеченное окно со второго этажа.

Соответствующее видео опубликовал местный журналист Виталий Глагол. Когда оно было снято, неизвестно.

На кадрах видно, как молодой человек вылез из окна второго этажа через дыру в решетке и лихо спустился на землю. За беглецом сразу погнались люди в форме.

"Побег из Шоушенко по-мукачевски: мужчина сбежал через окно со второго этажа ТЦ. Как видно из видео, которое мне прислали — мужчина вылез в окно второго этажа Мукачевского ТЦК по улице Духновича. Он вылез через дыру в решетке и спустился на оживленную улицу, после чего бросился наутек. За ним сразу побежал мужчина в военной форме, после чего видео обрывается", – отметил Глагола.

Поймали ли беглеца-клониста, пока неизвестно.