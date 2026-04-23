Побег копов во время теракта в Киеве: Выговский объяснил, почему так произошло

Теракт в Киеве / © Associated Press

Патрульные, которые первыми прибыли на вызов во время недавнего теракта в Голосеевском районе города Киева, не предоставили необходимую помощь и оставили раненого мальчика на месте.

Глава Нациполиции Иван Выговский в интервью «РБК-Украина» объяснил, почему так произошло.

«Мы посмотрели на эту ситуацию и поняли, что есть определенные недоработки, в том числе именно со стороны полицейских действий. Дело не в том, что они просто побежали, есть внутренние протоколы, и они их не сдержали. Мы это сейчас разбираем. Но то, что они не спасли ребенка, то, что они поступили так позорно и неправильно — это проблема. Они должны были помочь ребенку и применить оружие в отношении стрелка», — сказал он.

Выговский также отметил, что, по словам патрульных, «они просто не сориентировались, потому что началась стрельба».

18 апреля экипаж патрульных прибыл по вызову о стрельбе. На месте они увидели раненых ребенка, мужчину и женщину, нуждавшихся в неотложной помощи. Рядом были и другие люди, в том числе еще один ребенок. Однако, имея табельное оружие, полицейские не применили его.

Как считают прокуроры, из-за бездействия сотрудников полиции вооруженный мужчина продолжил беспрепятственно двигаться по улице и стрелять в прохожих.

Печерский районный суд избирал меру пресечения двум сотрудникам Патрульной полиции Киева. Им инкриминируют служебную халатность с тяжелыми последствиями во время стрельбы в Голосеевском районе, в результате которой погибли семь человек. СБУ квалифицировала дело как теракт.

Нападавшего ликвидировали во время штурма магазина. В результате стрельбы шесть человек погибли и 14 ранены, среди которых ребенок.