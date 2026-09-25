Побег Кравченко за границу: Офис генпрокурора принялся расследовать командировку

Бывший генпрокурор Украины Руслан Кравченко / © Офис Генерального прокурора

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Офис генпрокурора начал внутреннее расследование из-за заграничной командировки экс-главы ведомства Руслана Кравченко. Проверяется соблюдение порядка оформления поездки.

Об этом пресс-секретарь Офиса генпрокурора Марьяна Гаевская сообщила в комментарии «Украинской правде».

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«22 сентября по решению исполняющего обязанности генерального прокурора (Антон Ковальский — ред.) назначено служебное расследование по обстоятельствам организации и осуществления заграничной служебной командировки бывшего генпрокурора Руслана Кравченко», — сказала Гайовская.

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«В рамках расследования проверяется соблюдение установленного порядка оформления и осуществления командировки, а также обстоятельства, которые могли способствовать возможным нарушениям», — добавила представитель Офиса генпрокурора.

По ее словам, по завершении служебного расследования, если для этого будут соответствующие основания, примут необходимые решения.

Где Руслан Кравченко сейчас и как он сбежал за границу

Заметим, по данным «Украинской правды», после выезда за границу Кравченко зарегистрировал место жительства в Вене по адресу офисной компании, предоставляющей услуги юридического адреса, вероятно, чтобы скрыть свое реальное жилье.

В расследовании отмечается, что Австрия не выдает Украине подозреваемых при определенных условиях, а в Вене уже проживает немало других украинских экс-чиновников.

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«Украинская правда» также информировала, что Кравченко заранее спланировал выезд за границу и покинул Украину через пункт «Шегини» в 2:30 ночи 14 сентября — вскоре после оглашения подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу. За час до этого он письменно отказался от госохраны, вероятно, чтобы скрыть свое местонахождение. Жена экс-генпрокурора выехала раньше, 12 сентября, через Молдову в Румынию.

21 сентября в Офисе генпрокурора сообщили, что Кравченко не вернулся на работу после заграничной командировки, срок которой истек 18 сентября. В ОГ отмечали, что не владеют информацией о том, вернулся ли он в Украину и где находится.

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