Побег Миндича за границу: в НАБУ озвучили планы в отношении бизнесмена

Бизнесмен Тимур Миндич / © Наші гроші

Дополнено новыми материалами

НАБУ подтвердило, что бизнесмен Тимур Миндич сбежал из Украины. Детективы бюро уже исследуют обстоятельства побега бизнесмена, обещая вернуть его на Родину.

Об этом руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов сообщил в эфире программы «УП.Чат», информирует «Украинская правда».

По словам Абакумова, НАБУ будет принимать меры, чтобы вернуть Миндича в Украину.

"Мы исследуем обстоятельства его побега, мы детально разбираем шаг за шагом, кто ему помогал, и этому всему будет дана надлежащая оценка», — сказал руководитель подразделения детективов.

Он напомнил, что журналист Михаил Ткач ранее снимал сюжет о доме, где живет Миндич, и сам видел, что снимать там сложно.

«Он (дом — ред.) довольно сложный для того, чтобы работало и НАБУ в том числе, он очень хорошо охраняемый. Лица, которые являются членами преступной организации, очень хорошо использовали средства конспирации и меняли много транспорта, средств связи и так далее. Нам очень неприятно, что он, скорее всего, узнал о том, что у него состоятся обыски, и покинул территорию Украины, но мы сделаем все, чтобы попытаться его вернуть в страну», — сказал Абакумов.

Относительно возможности возвращения Миндича, представитель НАБУ напомнил о существовании практики «выдачи» граждан.

«Будем смотреть, где он находится. Я сегодня слышал, что он уже в Израиле (Ткач уточнил, что, по его данным, Миндич находится в Тель-Авиве — ред.), поэтому будем делать все для того, чтобы вернуть«, — сказал Абакумов.

Напомним, 10 ноября «Украинская правда» сообщила об обысках НАБУ у Миндича и о его бегстве из Украины за несколько часов до следственных действий.

НАБУ в свою очередь проинформировало о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики под названием «Мидас». Причастные к этой коррупции выстроили масштабную схему влияния на государственные стратегические предприятия, в частности на «Энергоатом».

НАБУ опубликовало часть аудиозаписей, касающихся этого дела. На них звучат голоса фигурантов под псевдонимами «Тенор», «Рокет» и «Карлсон». По словам нардепа Ярослава Железняка, «Карлсон» — это Миндич.

Именно «Карлсон», по данным детективов НАБУ, является руководителем преступной организации. Он контролировал работу так называемой «прачечной» для отмывания незаконно полученных средств. «Карлсон» руководил финансовыми потоками из помещения на ул. Грушевского в Киеве и координировал влияние на чиновников центральных органов власти. Его деятельность касалась решения вопросов в собственных интересах, в частности, в энергетической и оборонной сферах.