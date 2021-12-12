"Побег от полиции снимали на видео и успевали публиковать в Сети": что известно о ДТП в Луцке, которое совершил 16-летний подросток

"Побег от полиции снимали на видео и успевали публиковать в Сети": что известно о ДТП в Луцке, которое совершил 16-летний подросток

Парень не имел прав, а автомобиль взял у отца, чтобы прокатиться с друзьями.

В Луцке 16-летний подросток на авто влетел в толпу пешеходов, переходивших дорогу на "зебре". Среди травмированных женщина с 5-летним ребёнком.

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Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Он акцентировал внимание на том, что за рулем авто, сбившего пешеходов, находился несовершеннолетний.

"Сегодня днем патрульные заметили автомобиль Renault Megane, который пересек двойную сплошную линию дорожной разметки, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений, чем нарушил ПДД. Водитель не отреагировал на требование полицейских об остановке и начал убегать. Под музыку на видео и даже успевали публиковать в соцсетях", — написал Белошицкий.

На проспект Соборности водитель проехал на "красный" свет и сбил пятерых пешеходов, переходивших проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу, а через несколько метров влетел в дерево и дорожный знак.

Трое пассажиров авто 15-16 лет после столкновения пытались скрыться с места происшествия. Водителя сразу задержали на месте происшествия. Остальных двоих пассажиров вернули на место происшествия ТОРовцы.

Очевидцы вызвали медиков. Среди травмированных – мать и пятилетний сын.

"Конечно, за свои действия парень будет нести ответственность. Но здесь другой вопрос, как он попал за руль автомобиля?", — задался вопросом Белошицкий.

Напомним, что в Луцке водитель влетел в толпу, убегая от копов.

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