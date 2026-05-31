Побег от ТЦК закончился ДТП: автомобиль оказался в кювете

Мобилизация в Украине

В городе Владимир Волынской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнообязанного, который пытался убежать от группы оповещения территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК). В результате его автомобиль съехал в кювет.

Об этом сообщил Волынский областной ТЦК и СП, комментируя информацию, которая распространялась в социальных сетях.

В сообщении отметили, что инцидент произошел накануне, 30 мая.

Сначала автомобиль остановили сотрудники полиции для проверки документов. Во время проверки правоохранители установили, что водитель находится в розыске за нарушение правил воинского учета. После этого на место вызвали группу оповещения ТЦК и СП.

В ТЦК отмечают, что после прибытия военнослужащих мужчина попытался покинуть место происшествия на собственном автомобиле. Во время движения он не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет.

В Волынском областном ТЦК и СП отметили, что военнослужащие центра комплектования и работники полиции не преследовали автомобиль, не блокировали его движение и не совершали других действий, которые могли бы привести к аварии. По предварительной информации, причиной ДТП стали действия самого водителя при попытке бегства.

После аварии мужчину задержали сотрудники полиции. Его доставили для проведения дальнейших процессуальных мероприятий в соответствии с действующим законодательством.

Сейчас обстоятельства инцидента устанавливают правоохранительные органы. После завершения проверки события будет дана соответствующая правовая оценка.

В ТЦК также призвали граждан пользоваться информацией из официальных источников и не распространять неподтвержденные сообщения об обстоятельствах ДТП.

Напомним, ранее на Волыни вспыхнул очередной скандал, связанный с действиями работников ТЦК: местная жительница обвинила их в избиении своего мужа, который уже был на фронте, и его несовершеннолетнего сына.

