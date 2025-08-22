В Украине хотят сажать в тюрьму сбежавших за границу: законопроект уже в Раде

Правительство предлагает ввести уголовную ответственность за побег из страны / © ТСН

Реклама

Кабинет министров предлагает ввести уголовную ответственность за побег из Украины.

Кабмин уже подал законопроект.

То есть попытка выехать за границу вне пунктов пропуска или по липовым документам будет караться штрафом от 51 тысячи до 170 тысяч гривен или тюрьма — три года.

Реклама

Отдельно предусмотрена ответственность за умышленное повреждение приграничной инфраструктуры.

Представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в свою очередь отметил, что также предлагается дополнить статью 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу), установив уголовную ответственность за:

незаконное пересечение государственной границы в условиях действия военного или чрезвычайного положения вне пунктов пропуска

препятствование обустройству пограничной инфраструктуры, ее повреждение или уничтожение

нарушение призывником, военнообязанным установленного срока пребывания за пределами Украины

Отметим, с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, в Украине было введено военное положение, налагающее ряд ограничений на граждан. Среди них — запрет на выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

В то же время, определенные категории мужчин могут уезжать, но только при наличии необходимых документов. Несмотря на это, мужчины пытаются покинуть страну во избежание мобилизации.