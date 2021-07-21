Побег заключенного из одесского СИЗО: появилось видео

Преступник перебрался через забор изолятора с колючей проволокой.
Появилось видео побега из следственного изолятора Одессы 40-летнего Сергея Кутафина, который произошел во вторник, 20 июля.
Запись с камер видеонаблюдения обнародовало издание Obozrevatel.
На записи видно, что преступник долго преодолевал заграждения. При этом на него не среагировал служебная собака, а на периметр не выдвинулась группа задержания.
Побег произошел на немодернизированном участке периметра, где инженерно-технические средства охраны старые и исчерпали свой ресурс, пишет издание.
Напомним, в Одессе полиция искала 40-летнего мужчину, который во время прогулки сбежал из следственного изолятора. В городе объявляли план "Сирена".
Через несколько часов поисков беглеца таки поймали и вернули обратно за решетку. Мужчина скрывался в хозяйственном помещении во дворе своей знакомой.
Злоумышленник уже осужден за кражу кабеля. Теперь получит дополнительный срок еще и за побег.