"Побічна реакція": в новом спецпроекте ТСН покажет "изнанку" антивакцинального движения в Украине

Журналистское расследование посвятили годовщине первой в мире вакцинации от ковида вне пределов испытаний.

8 декабря в эфире ТСН зрители 1+1 увидеть спецпроект об "антивакцинальном движении" в Украине. Журналистка ТСН Татьяна Штан провела расследование и расскажет, кто и зачем подпитывает среди украинцев недоверие к качеству вакцины от ковида, которое они распространяют, и как людям уберечь себя и не стать заложниками этой ситуации.

Ровно год назад весь мир, затаив дыхание, наблюдая, как 90-летняя британка первой в мире вакцинировалась от коронавируса. Тогда в условиях всемирного локдауна для нее это означало конец изоляции. Женщина была рада обнять своих родных без риска заболеть. В специальном репортаже ТСН исследовала, как на протяжении года в Украине менялись общественные настроения к вакцинации. Как долгожданная вакцина, которая должна была стать спасением для человечества, превратилась в яблоко раздора.

Так, во время расследования Татьяне Штан удалось проследить четкую схему, как используют людей, которые не поддерживают вакцинацию потому, что полагаются на слухи и истории из интернета. Журналистка вместе со специалистами разоблачила технологии, помогающие блогерам, псевдоученым и людям, не имеющим ничего общего с доказательной медициной, запугивать доверчивых граждан. И расскажет в сюжете, как не попасть на этот манипулятивный крючок.

"Побочная реакция": ТСН выяснит, кому выгодна ложь о вакцине

"Сложилась ситуация, когда выросла целая армия людей, не доверяющих вакцине, отдельно появились люди готовые возглавить эту армию в разных целях. Некоторые люди, возглавляющие антивакцинальную кампанию, зарабатывают свои политические бонусы. Мы видим одиозных персон, которые появляются на этих митингах, они в свое время также собирали митинги против тарифов, против того, чтобы рос доллар, и т.д. Мы покажем нашим зрителям, кто на самом деле эти люди", - рассказала заместитель директора департамента новых форматов Ольга Кашпор.

Сейчас в соцсетях можно найти тысячи сообщений и комментариев, в которых рассказывают о случаях, когда после вакцинации люди умирали. Команда ТСН исследовала самые яркие из них, поэтому в сюжете зрители узнают, настоящие ли эти истории, и кто эти люди, которые распространяют их.

"Через этот спецпроект мы хотим донести до зрителей, что на эмоциях люди легко теряют критическое мышление, не владеют инструментами проверки информации, и, в принципе, могут подвергаться манипуляциям. И это самое неприятное, потому что цена этих манипуляций — человеческие жизни. Наша миссия – показать все аспекты антивакцинального движения, помочь людям "трезво" оценивать ситуацию и принимать решение осознанно", - добавила Ольга Кашпор.

Не пропустите специальный проект "Побічна реакція" уже 8 декабря в 19:30 в ТСН на 1+1.