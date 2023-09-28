Побил, а потом задушил: в Винницкой области мужчина зверски убил свою знакомую

В Винницкой области 28-летний мужчина с жестокостью убил свою знакомую. Особенно тяжкое преступление произошло по месту жительства потерпевшей в поселке Кирнасовка.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

"Действия 28-летнего злоумышленника, который лишил жизни знакомую, а затем вывез ее тело на окраину Тульчина и спрятал, квалифицировали сразу по четырем статьям Уголовного кодекса – ст. 115 (Умышленное убийство), ст. 187 (Разбой), ст. 289 Незаконное завладение транспортным средством) и ст.357 (Похищение, присвоение, вымогание документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение)", — отметили в полиции.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что между обвиняемым жителем г. Тульчин и потерпевшей во время общения возник спор, который перерос в конфликт.

Злоумышленник ударил девушку и она упала на землю. После этого он на нее набросился и начал душить. Пытаясь скрыть преступление, он загрузил тело потерпевшей в ее же автомобиль и вывез за город, где притрусил его землей и ветками.

Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Полтавской области женщина заказала убийство сожителя своей дочери, однако ее план провалился.

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