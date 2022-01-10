Побил до смерти и раздел: в Одесской области в разбитом автомобиле нашли мужчину

Медики, прибывшие по вызову, констатировали смерть.
В Нерубайском на заднем сиденье разбитого автомобиля обнаружили избитым жителя Николаевской области. Однако спасли его не удалось.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
По подозрению в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть, задержали 30-летнего уроженца Херсона.
В полиции рассказали, что между мужчинами, находившимися в салоне автомобиля общего знакомого, возникла ссора из-за неисправности транспортного средства. Молодой человек несколько десятков раз ударил 56-летнего жителя Николаевщины, снял с него верхнюю одежду, забрал личные вещи и ушел.
"Через несколько часов избитого мужчину на заднем сиденье обнаружил владелец автомобиля и сообщил "скорой" и полиции. Пострадавший погиб до приезда врачей, по заключению эксперта — от травм головы", — отметили в полиции.
Подозреваемого задержали, у него изъяли чужое имущество и одежду со следами крови, которую направили на экспертизу. За совершенное мужчине грозит от семи до десяти лет лишения свободы.
Напомним, в Хмельницкой области мужчина убил знакомого из-за татуировки.
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