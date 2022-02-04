Избил до смерти и закопал: в Донецкой области сожитель женщины убил ее 3-летнего сына, а она скрыла преступление

Избил до смерти и закопал: в Донецкой области сожитель женщины убил ее 3-летнего сына, а она скрыла преступление

Тревогу забила бабушка ребенка, которая заметила его отсутствие.

В Донецкой области отчим убил 3-летнего сына своей сожительницы, тело сложил в пакет и закопал. Об убийстве ребенка знала егомать, но покрывала своего сожителя.

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Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Пропал 3-летний мальчик с инвалидностью

В полицию Курахово Донецкой области обратилась женщина и сообщила об исчезновении ее 3-летнего внука. По словам заявительницы, ее дочь не могла ей объяснить, куда девался ее сын.

По словам бабушки мальчика, отчим и мать ранее жестоко с ним обращались, поэтому она заподозрила, что ребенка просто убили.

"Позвонила дочке узнать, как дети. Она мне сказала, что отдала сына его биологическому отцу. Я заподозрила, что они его убили, потому что и раньше с ним жестоко обращались", — рассказывает бабушка.

Оперативники установили, что малыша уже больше недели нет на свете. Убийцу ребенка правоохранители разоблачили за считанные часы.

"Было установлено, что в квартире проживает 30-летняя женщина с тремя детьми и ее сожитель. Супруги не работают, оба употребляют наркотики. Всего в многодетной семье воспитываются пятеро детей в возрасте от 1,5 до 9 лет, однако двое старших живут с бабушкой в другом городе. Полицейские обнаружили, что дома нет трехлетнего сына. Было известно, что мальчик имеет инвалидность и не ходит. Мать путалась в показаниях и предоставила ложную информацию о лицах, которым она якобы отдала малыша. Оперативники уголовного розыска, следователи и инспекторы из ювенальной превенции проверили каждую из ее не подтвердившихся версий", — рассказывают в полиции

Правоохранители опросили соседей и круга знакомых, установили хронологию событий, собрали вещественные доказательства и выяснили, что к злодеянию причастен отчим.

Избил беспомощного ребенка до смерти, а тело закопал

Так, в ночь на 25 января злоумышленник избил беспомощного ребенка. Когда малыш перестал подавать признаки жизни, мужчина завернул его в простыню и полиэтиленовый пакет, вынес в заброшенный дачный участок и прикопал под землей и снегом.

"Я когда проснулась, спросила, где малыш, он мне сказал, что малыша нет", — рассказывает мать мальчика.

Подозреваемый пытался запутать следствие, мол, мальчик умер об болезни, а он его просто похоронил, но результаты судебно-медицинской экспертизы доказали, что ребенок умер от травм головы.

29-летний фигурант задержан. Известно, что раньше у него было несколько судимостей за кражи, угон авто и хранение наркотиков. К моменту совершения преступления он отбывал условный срок.

Задержанному объявлено подозрение в преднамеренном убийстве малолетнего ребенка (п.2 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

"Семья состояла на учете в соцслужбах как многодетная. Мать погибшего привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В настоящее время двух ее младших дочерей полицейские доставили в больницу для обследования. Решается вопрос о лишении гражданки родительских прав ", — сообщили в полиции.

Напомним, что в Харьковской области Дергачевский райсуд отправил под домашний арест 18-летнюю девушку, задушившую новорожденного ребенка. Прокуроры намерены обжаловать это решение.

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