Побил до смерти ножкой от стола и сбежал: в Винницкой области полиция задержала преступника

Правоохранители задержали 38-летнего злоумышленника, подозреваемого в избиении женщины и ее мужа.

Мужчина от полученных травм скончался.

Как сообщают в отделе коммуникации полиции Винницкой области, задержанный ранее привлекался к ответственности за имущественные преступления, проникновение в жилье и изнасилование.

Сообщение о преступлении поступило в полицию 8 сентября около 1 часа ночи от 45-летней жительницы села Багриновцы Винницкого района.

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По словам женщины, ее и мужа жестоко избил знакомый соседа. Врачи не смогли спасти потерпевшего – он скончался от полученных травм. Предварительная причина смерти 44-летнего мужчины – открытая черепно-мозговая травма. Женщину с телесным повреждением доставили в больницу.

По предварительной информации, между мужчинами после застолья возник конфликт. Рецидивист схватил ножку от стола, которой начали бить супругов — женщина пыталась защитить своего мужа.

После драки злоумышленник скрылся. В этой же деревне он скрывался у родственников, где его и разыскали оперативники.

В настоящее время правонарушителю сообщили о подозрении, полиция будет ходатайствовать в суде по поводу избрания злоумышленнику меры пресечения – содержания под стражей.

Следствием расследуются уголовные производства, начатые по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 1. ст. 122 (Преднамеренное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что полицейские задержали одессита, который до смерти избил своего знакомого из-за долга в 500 гривен.

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