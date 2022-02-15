Побил и бросил в водоем: в Днепре мужчина похитил бывшую сожительницу

Пострадавшую нашли в мокрой одежде, она шла к себе домой.
В Днепре мужчина похитил свою бывшую сожительницу и вывез в неизвестном направлении. Очевидцы сообщили в полицию, а правоохранители объявили план "Перехват".
Об этом сообщает "Днепр время".
Сегодня, 15 февраля, в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра мужчина похитил бывшую сожительницу, угрожая ей расправой. По словам родственницы похищенной, бывший сожитель силой посадил ее в автомобиль, угрожал ей, что вывезет 31-летнюю гражданку в лес и закопает ее.
Правоохранители установили авто, на котором угнали женщину, а вскоре разыскиваемый ВАЗ 2104 с соответствующей ориентировкой номерным знаком была обнаружена по адресу улица Софии Ковалевской.
Похитителя задержали. Он сообщил правоохранителям, что высадил женщину из авто где-то в частном секторе.
Пострадавшую нашли в мокрой одежде, она шла к себе домой. Как рассказала женщина стражам порядка, ее бывший сожитель вывез ее на Амур-Гавань, избил, сбросил в воду, пытаясь утопить, а затем скрылся.
Мужчину доставили в отделение полиции, а потерпевшая дает показания.
Напомним, что в Харькове четверо мужчин напали на харьковчанина у подъезда, избили и увезли в лес на его собственном автомобиле. Там требовали у него 1,5 млн. гривен выдуманного долга.
Читайте также:
- Тело залили бетоном и спрятали на балконе: в Киеве нашли женщину, которая считалась пропавшей без вести.
- Зарезал, а труп накрыл курткой: в Житомире рецидивист убил женщину, с которой только что создал отношения
- К преступлению готовился больше недели: на Житомирщине мужчина хотел прервать беременность жены, а затем решил отравить