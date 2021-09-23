Побил кулаками и молотком: под Днепром мужчину приговорили к пожизненному заключению за ужасное убийство

Ранее гражданин уже неоднократно был судим.
В Днепропетровской области к пожизненному заключению приговорили мужчину, который молотком до смерти забил своего приятеля.
Об этом сообщили в прокуратуре Днепропетровской области.
Как стало известно, происшествие случилось еще в 2018 году в поселке Широкое Верхнеднепровского района. Там ранее неоднократно судимый гражданин вместе со своим приятелем и сожительницей устроили ужин. В какой-то момент между ними разгорелся конфликт, который впоследствии перерос в драку.
Гражданин не справился со своими эмоциями, взял молоток и нанес им множественные удары по голове и телу приятелю. В результате чего потерпевший скончался.
"Приговором Заводского районного суда Днепродзержинска 53-летнего гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство") УК Украины. Свою вину злоумышленник не признал. Суд поддержал позицию Желтоводской окружной прокуратуры и назначил ему максимальную меру наказания — пожизненное лишение свободы", — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.
Напомним, что во Львовской области осудили женщину, которая убила 8-летнюю девочку, ее мать и соседку.