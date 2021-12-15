Побил металлической корзиной: в Польше украинец убил соотечественника

После содеянного мужчина пытался скрыться.

В Польше в городе Томашув-Мазовецкий Лодзкого воеводства правоохранители задержали 31-летнего гражданина Украины, который убил 41-летнего соотечественника и пытался скрыться.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Убийство произошло около 8:30 12 декабря в арендованном заробитчанами из Украины доме. В полицию поступило заявление о драке и о том, что один из ее участников не дает признаков жизни.

На место прибыло несколько экипажей правоохранителей. Первый наряд даже пытался реанимировать мужчину, но он скончался. Погибшим оказался 41-летний украинец.



Следователи допросили свидетелей – 10 мужчин от 19 до 44 лет (8 украинцев и 2 грузина). Все они указали, что убийцей является 31-летний гражданин Украины. После совершенного он еще до приезда полиции сбежал, но стало известно, куда он мог направляться.

Спустя время подозреваемого в убийстве разыскали в городе Шиманувка (примерно 175 км от Томашова-Мазовецкого).



В ходе допроса он признался, что у него были конфликты с погибшим. Последний перерос в потасовку, во время которой он избил оппонента кулаками, ногами и металлической корзиной по лицу и голове.

Отмечается, что у 31-летнего украинца ранее уже были проблемы с законом в Польше.



Мужчину обвинили в убийства 41-летнего соотечественника, а 14 декабря по решению суда его арестовали на 3 месяца. Ему может грозить пожизненное заключение.

Напомним, что Польше в городе Олава (Нижнесилезское воеводство) полицейские спасли жизнь украинцы. Женщина вдруг потеряла сознание и перестала подавать признаки жизни.

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