Побил мировой рекорд: как украинский снайпер ликвидировал врага с самого длинного расстояния

Снайпер (иллюстративный фото)

Реклама

Украинский снайпер установил новый мировой рекорд, произведя самый длинный смертоносный выстрел в истории. Ему удалось ликвидировать двух российских военных на расстоянии 4000 метров, что на 200 метров превышает предыдущее достижение.

Об этом пишет Daily Mail.

Мировой рекорд был установлен 14 августа на оборонной линии Покровска-Мирнограда. Снайперская пара, состоявшая из стрелка и корректировщика, использовала 14,5-мм винтовку Snipex Alligator украинского производства. Успеху способствовало применение искусственного интеллекта, работавшего в связке с разведывательным комплексом беспилотников. Пуля пролетела 4000 метров и попала в окно здания, за которым находились оккупанты.

Реклама

Этот рекорд подчеркивает быстрое развитие снайперских технологий. За последние годы украинские снайперы дважды «переписали правила» мирового снайперства, используя современные методы, такие как ветромеры, лазерные дальномеры и усовершенствованные оптические прицелы.

Предыдущий рекорд принадлежал 58-летнему снайперу СБУ Вячеславу Ковальскому, который в 2023 году уничтожил врага на расстоянии 3800 метров. До этого мировые рекорды держали снайперы из Канады (3540 м в 2017 году) и Великобритании (2478 м в 2009 году).

Снайперская работа требует чрезвычайного мастерства, учитывающего множество факторов: от погодных условий, таких как температура и влажность, до кривизны Земли. Даже самая современная техника не может полностью заменить навыки снайпера и его умение работать в команде, что делает их бесценными на поле боя.

Напомним, по всем направлениям фронта на этой неделе заметили новую разведывательную версию беспилотника V2U с искусственным интеллектом. Она отличается от ударной модификации отсутствием хвостовых стабилизаторов в центре.