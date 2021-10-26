Побил молотком по голове: под Днепром мужчина за жестокое убийство проведет в тюрьме почти 10 лет

Судебные разбирательства по делу продолжались пять лет.
В Каменском Днепропетровской области к девяти с половиной годам тюрьмы приговорили мужчину, который молотком до смерти забил своего приятеля.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Как выяснилось, происшествие случилось еще в феврале 2017 года. Тогда между двумя находившимися в квартире пострадавшего мужчинами произошел конфликт. Не справившись с эмоциями, гражданин схватил молоток и нанес им не менее семи ударов по голове владельцу жилья. В результате чего пострадавший скончался.
Впоследствии подозреваемого в убийстве задержали и отправили под суд. Свою вину он признал полностью.
“Приговором Заводского районного суда Днепродзержинска 35-летний гражданин признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") УК Украины. Суд назначил ему наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы”, — подчеркнули в пресс-службе прокуратуры области.
Напомним, что в Киеве к 7,6 годам тюрьмы приговорили мужчину, который схватил женщину, увел ее в безлюдное место и изнасиловал.