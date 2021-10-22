Побил по голове кулаками и палкой: в Черкасской области мужчина жестоко расправился со своей любимой

Побил по голове кулаками и палкой: в Черкасской области мужчина жестоко расправился со своей любимой

За это он проведет в тюрьме восемь лет.

В Черкасской области к восьми годам тюрьмы приговорили мужчину, который до смерти забил свою любимую.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

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Как стало известно, мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, из-за ссоры до смерти забил свою сожительницу. Удары он наносил кулаками и деревянной палкой по голове и телу.

"При публичном обвинении Золотоношской окружной прокуратуры Чернобаевский районный суд признал виновным жителя Черкасской области в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины), и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы", — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

Напомним, что в Хмельницкой области суд отправил на пожизненное заключение мужчину, который расстрелял из ружья двух человек и ранил ребенка.

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