Побил по голове кулаками и палкой: в Черкасской области мужчина жестоко расправился со своей любимой

За это он проведет в тюрьме восемь лет.
В Черкасской области к восьми годам тюрьмы приговорили мужчину, который до смерти забил свою любимую.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Как стало известно, мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, из-за ссоры до смерти забил свою сожительницу. Удары он наносил кулаками и деревянной палкой по голове и телу.
"При публичном обвинении Золотоношской окружной прокуратуры Чернобаевский районный суд признал виновным жителя Черкасской области в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины), и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы", — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.
Напомним, что в Хмельницкой области суд отправил на пожизненное заключение мужчину, который расстрелял из ружья двух человек и ранил ребенка.