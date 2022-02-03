Побил по голове: в Одесской области агрессивный сын отправил в кому родного отца

За жизнь мужчины борются медики.
В Измаиле в полицию обратились местные жители и сообщили о преступлении. Выяснилось, что 64-летний сын жестоко избил родного отца.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Полицию и врачей вызвала тетя злоумышленника – он рассказал ей, что отец лежит на полу без сознания. Опросив родственников и соседей и изучив место преступления, правоохранители установили: это сын избил мужчину по голове во время очередной семейной ссоры.
Окровавленный совок, как вероятное орудие преступления, отправили на экспертизу. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения – круглосуточный домашний арест. Пострадавший находится в коме в местной больнице, медики борются за его жизнь.
Ранее стало известно, что россиянин на глазах у подростка зарезал двоих мужчин.
А в Херсонской области женщина во время ссоры отрезала сожителю голову и половой орган.
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