ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
457
Время на прочтение
2 мин

Побил рекорд Украины: 19-летний студент одновременно учится в пяти университетах

19-летний украинский Артур Коваленко одновременно учится в пяти университетах.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Артур Коваленко

Артур Коваленко

19-летний Артур Коваленко установил уникальный рекорд, став самым молодым украинцем, одновременно получающим образование в пяти высших учебных заведениях. Его достижение было зафиксировано в новой номинации Национального реестра рекордов.

Об этом сообщила руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

С 2022 по 2024 год Артур учился на политологии в КНУ имени Тараса Шевченко, но решил расширить свой кругозор, поступив еще в четыре вуза. В настоящее время он получает образование по следующим направлениям:

  • Политология (дневная форма, КНЭУ имени Вадима Гетьмана)

  • Право (заочная форма, Киевский университет права НАН Украины)

  • Правоохранительная деятельность (заочная форма, Киевский авиационный институт)

  • История и археология (заочная форма, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина)

  • Национальная безопасность (заочная форма, Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова)

Лана Ветрова из Национального реестра рекордов отметила, что выбор Артура — это стремление комплексно понять ключевые сферы развития страны. Она подчеркнула его мотивацию и увлечение новыми знаниями, цитируя его слова: «Я не заставляю себя учиться. Я учусь с благодарностью. Мне интересно каждый день».

Артур также известен как лауреат премии Президента Украины, волонтер и автор книги «От рода к народу». Отец рекордсмена поддержал его стремление, сказав: «Сын захотел, так мы только „за“. Находили любые силы и средства, чтобы реализовать его мечту».

Напомним, 5-летняя Регина Абрамова из Львова стала самым младшим ребенком, самостоятельно покорившим самую высокую вершину Украины — Говерлу. Юная спортсменка преодолела весь маршрут без помощи и установила новый национальный рекорд.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie