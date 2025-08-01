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Побил рекорд Украины: 19-летний студент одновременно учится в пяти университетах
19-летний украинский Артур Коваленко одновременно учится в пяти университетах.
19-летний Артур Коваленко установил уникальный рекорд, став самым молодым украинцем, одновременно получающим образование в пяти высших учебных заведениях. Его достижение было зафиксировано в новой номинации Национального реестра рекордов.
Об этом сообщила руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.
С 2022 по 2024 год Артур учился на политологии в КНУ имени Тараса Шевченко, но решил расширить свой кругозор, поступив еще в четыре вуза. В настоящее время он получает образование по следующим направлениям:
Политология (дневная форма, КНЭУ имени Вадима Гетьмана)
Право (заочная форма, Киевский университет права НАН Украины)
Правоохранительная деятельность (заочная форма, Киевский авиационный институт)
История и археология (заочная форма, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина)
Национальная безопасность (заочная форма, Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова)
Лана Ветрова из Национального реестра рекордов отметила, что выбор Артура — это стремление комплексно понять ключевые сферы развития страны. Она подчеркнула его мотивацию и увлечение новыми знаниями, цитируя его слова: «Я не заставляю себя учиться. Я учусь с благодарностью. Мне интересно каждый день».
Артур также известен как лауреат премии Президента Украины, волонтер и автор книги «От рода к народу». Отец рекордсмена поддержал его стремление, сказав: «Сын захотел, так мы только „за“. Находили любые силы и средства, чтобы реализовать его мечту».
Напомним, 5-летняя Регина Абрамова из Львова стала самым младшим ребенком, самостоятельно покорившим самую высокую вершину Украины — Говерлу. Юная спортсменка преодолела весь маршрут без помощи и установила новый национальный рекорд.