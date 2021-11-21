Побил рекорд: в Одессе нового начальника райуправления полиции поймали на взятке в первый день после утверждения на должность

Побил рекорд: в Одессе нового начальника райуправления полиции поймали на взятке в первый день после утверждения на должность

Полицейский требовал деньги за закрытие уголовного производства.

В Одессе в первый день после назначения на должность на взятке попался полковник полиции. Его задержали.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на источник в прокуратуре.

Наручники на полковника надели в тот же день, когда он был утвержден на должность. До этого он почти месяц был временным исполняющим обязанности.

Задержан правоохранитель на 23 км автодороги Одесса-Южный сотрудники ГБР и СБУ.

По данным следствия, полковник требовал и получил 4 тысячи долларов США за закрытие уголовного производства по факту подделки документов.

В его кабинете прошли обыски.

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд обвинительный акт об экс-судьи Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса, подозреваемого во взяточничестве.

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