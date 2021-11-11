Побил резиновой палкой: на Днепропетровщине задержали полицейского, который издевался над мужчиной

Полицейский находится под домашним арестом.
В Днепропетровской области полицейский жестоко избил задержанного мужчину. За это ему грозит до восьми лет тюрьмы.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Как стало известно, еще в июне 2021 года полицейский, занимавший должность старшего инспектора одного из отделов Синельниковского районного управления полиции, во время задержания мужчины применил к нему физическую силу и надел на него наручники.
После чего правоохранитель насильно доставил гражданина в отделение полиции, где избил его резиновой палкой.
“При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры сотруднику полиции сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.365 (“Превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа”) УК Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении указанного преступления и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста”, — рассказали в прокуратуре области.
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