Побил резиновой палкой: на Днепропетровщине задержали полицейского, который издевался над мужчиной

Побил резиновой палкой: на Днепропетровщине задержали полицейского, который издевался над мужчиной

Полицейский находится под домашним арестом.

В Днепропетровской области полицейский жестоко избил задержанного мужчину. За это ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как стало известно, еще в июне 2021 года полицейский, занимавший должность старшего инспектора одного из отделов Синельниковского районного управления полиции, во время задержания мужчины применил к нему физическую силу и надел на него наручники.

После чего правоохранитель насильно доставил гражданина в отделение полиции, где избил его резиновой палкой.

“При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры сотруднику полиции сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.365 (“Превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа”) УК Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении указанного преступления и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста”, — рассказали в прокуратуре области.

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