Побил руками и ногами: в Днепре за решетку отправили мужчину, который жестоко убил женщину

Побил руками и ногами: в Днепре за решетку отправили мужчину, который жестоко убил женщину

В ходе судебных заседаний свою вину он признал частично.

В Днепре к 11 годам тюрьмы приговорили мужчину, который до смерти забил женщину.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

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Как стало известно, между 35-летним мужчиной, уже неоднократно судимым, и женщиной вспыхнул конфликт. Не справившись с эмоциями, гражданин нанес потерпевшей несколько ударов руками и ногами по телу. В результате чего пострадавшая скончалась.

Впоследствии копы установили личность и задержали подозреваемого в убийстве. В ходе судебных заседаний свою вину он признал частично.

"При публичном обвинении Левобережной окружной прокуратуры города Днепра 35-летний мужчина признан виновным в совершении умышленного убийства. Индустриальный районный суд Днепропетровска назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы", — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

Напомним, что в Закарпатье водитель заплатит более 1 млн грн из-за смерти подруги.

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