Побил ружьем и сексуально надругался: на Волыни 36-летний мужчина на берегу реки напал на 63-летнюю женщину

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
На берегу реки в одном из сел Луцкого района 36-летний мужчина избил 63-летнюю женщину и сексуально надругался над потерпевшей. Его на 60 дней взяли под стражу.
Об этом сообщили в прокуратуре Волынской области.
Нападение на 63-летнюю женщину произошло на берегу реки. Там ранее судимый нападающий несколько раз ударил прикладом ружья 63-летнюю женщину. После этого он сексуально надругался над потерпевшей.
Нападающий задержали. Ему инкриминируют ч.1 ст. 153 УК Украины. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
Подозреваемого взяли под стражу на 60 дней. Продолжается следствие.
Напомним, в Киеве обнаружили расчлененное тело женщины в квартире на Подоле.
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