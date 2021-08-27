Побил ружьем и сексуально надругался: на Волыни 36-летний мужчина на берегу реки напал на 63-летнюю женщину

Побил ружьем и сексуально надругался: на Волыни 36-летний мужчина на берегу реки напал на 63-летнюю женщину

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

На берегу реки в одном из сел Луцкого района 36-летний мужчина избил 63-летнюю женщину и сексуально надругался над потерпевшей. Его на 60 дней взяли под стражу.

Об этом сообщили в прокуратуре Волынской области.

Нападение на 63-летнюю женщину произошло на берегу реки. Там ранее судимый нападающий несколько раз ударил прикладом ружья 63-летнюю женщину. После этого он сексуально надругался над потерпевшей.

Нападающий задержали. Ему инкриминируют ч.1 ст. 153 УК Украины. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Подозреваемого взяли под стражу на 60 дней. Продолжается следствие.

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