Побил топором и хотел закопать живьем в поле: в Винницкой области произошло жуткое убийство

Злоумышленник скрывался в одном из хозяйственных помещений после убийства.

В Винницкой области во время конфликта между мужчинами произошло убийство. За совершенное преступление мужчине грозит до 12 лет за решеткой.

Об этом сообщили в полиции региона.

"Во время конфликта 28-летний злоумышленник нанес потерпевшему тяжкие телесные повреждения. Пытаясь скрыть преступление, фигурант хотел закопать потерпевшего в поле", — говорится в сообщении ведомства.

Как рассказал глава Хмельницкого районного отдела полиции Валерий Романюк, в полицию позвонил по телефону совладелец фермы и сообщил, что один из его работников избил другого на территории хозяйства.

Прибывшие на место происшествия работники полиции обнаружили 46-летнего пострадавшего в поле, неподалеку от подсобных помещений фермы. Его сразу доставили в больницу. Во время оказания медицинской помощи он скончался.

Причастного к преступлению 28-летнего фигуранта полицейские задержали на территории этой же фермы. Он скрывался в одном из хозяйственных помещений.

Предварительно установлено, что задержанный несколько раз ударил потерпевшего топором. После того, как мужчина перестал подавать признаки жизни, злоумышленник скачал его на тачку и вывез в поле. Там он хотел зарыть тело.

Впоследствии потерпевший пришел в сознание и злоумышленник несколько раз ударил его лопатой и скрылся. Следователями решается вопрос о сообщении правонарушителю о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Напомним, во Львове студент зверски расправился с женщиной.

А на Полтавщине мужчина зарезал сожительницу, женщина умерла на глазах у своего сына.

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