Побил железной палкой: в Николаеве мужчина жестоко расправился с женой

Семейная ссора закончилась убийством.

В Николаеве мужчина убил свою жену. Ее нашли мертвой в собственной квартире.

Об этом сообщили в прессслужбе полиции в Николаевской области.

Накануне в квартире — по улице Передовой — обнаружили тело 69-летней женщины с телесными повреждениями.

Полицейские выяснили, что 75-летний муж пострадавшей избил женщину железной палкой во время семейной ссоры. От полученных многочисленных травм женщина скончалась.

Мужчину следователи задержали. По данному факту проводится расследование.

Санкция статьи, как уточнили в полиции, предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе хулиган семь раз ударил ножом прохожего. Мужчина получил травмы, но смог убежать от нападающего.

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