Побил железной палкой: в Николаеве мужчина жестоко расправился с женой

Семейная ссора закончилась убийством.
В Николаеве мужчина убил свою жену. Ее нашли мертвой в собственной квартире.
Об этом сообщили в прессслужбе полиции в Николаевской области.
Накануне в квартире — по улице Передовой — обнаружили тело 69-летней женщины с телесными повреждениями.
Полицейские выяснили, что 75-летний муж пострадавшей избил женщину железной палкой во время семейной ссоры. От полученных многочисленных травм женщина скончалась.
Мужчину следователи задержали. По данному факту проводится расследование.
Санкция статьи, как уточнили в полиции, предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в Одессе хулиган семь раз ударил ножом прохожего. Мужчина получил травмы, но смог убежать от нападающего.