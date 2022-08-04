Избила сковородкой и засунула голову в помойку: в Крыму женщина чуть не убила мужа за поддержку войны в Украине

Крымчанка пыталась убить своего мужа из-за того, что он поддерживал "специальную военную операцию" в Украине.

С помощью сковородки и мусорного ведра она пыталась вправить мозги мужчине.

О семейных распрях на политической подоплеке рассказывают в телеграмм-канале Mash.

Олегу из Севастополя 43 года, и 3 года назад он встретил "женщину мечты" — Светлану. Затем пара расписалась, мужчина благополучно переписал половину своего дома на жену. Но наступило 24 февраля, и Светлане не понравилось, что Олег поддержал войну в Украине.

Недавно ссора между супругами на теме войны закончилась победой жены. Она сковородкой "вырубила" промытого путинской пропагандой благоверного, а когда тот "отключился", запихнула его голову в мусорное ведро.

Далее крымчанка садовой лопатой срубила все флаги с Z и V в доме и во дворе, а затем облила машину мужа бензином и стерла все "патриотические" наклейки.

Муж, когда пришел в себя, написал на жену заявление в полицию. Он пообещал купить новые стикеры и дальше бороться за свои политические взгляды.

Напомним, в Николаеве во время воздушной тревоги также раздались взрывы.

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