Колотила телефоном и пыталась столкнуть с лестницы: в Черкассах судили учительницу, которая избила в школе свою сваху

Колотила телефоном и пыталась столкнуть с лестницы: в Черкассах судили учительницу, которая избила в школе свою сваху

Женщины подрались из-за внуков.

В Черкассах учительница гимназии избила своюбывшую сваху. Поэтому ее уволили с работы, а суд вынес приговор о нанесении легких телесных повреждений оппонентке.

Об этом сообщается в реестре судебных решений.

Инцидент произошел в Черкассах в гимназии №9 в сентябре 2020 года. Учительница избила бывшую сваху в помещении учебного учреждения.

Как рассказала суду пострадавшая, она является бывшей свахой обвиняемой. В тот день она пришла увидеть внуков, которые находились в классе у бабушки — между женщинами произошел конфликт, который перерос в драку. Все зафиксировали камеры видеонаблюдения гимназии.

Причиной послужил давний конфликт между бывшими родственниками. Их дети развелись и не могли поделить внуков.

Обвиняемая утверждает, что избиения не было, они между собой толкались, а если бы она слишком сильно избила свою сваху, то та бы 2 часа не ходила и не ждала полицию во дворе школы. Она также добавила, что в момент конфликта в школе был карантин.

Пострадавшая же утверждает, что ее сваха намеренно начала толкать ее в спину и плечи, пытаясь столкнуть ее с лестницы. Когда она схватилась обеими руками за перила, пытаясь избежать неизбежного падения, обвиняемая начала бить ее по голове телефоном, после чего царапала ее ногтями.

Судебная экспертиза определила причиненные учительницей телесные повреждения свахе как легкие.

Пострадавшая просила взыскать с обвиняемой расходы на лечение ( 679,22 грн. за УЗИ шеи, плеча, электро процедуры, о чем свидетельствуют чеки) а также 15 тысяч гривен морального ущерба.

Исследовав все обстоятельства уголовного производства суд признал учительницу виновной в избиении свахи и назначил ей наказание в виде штрафа в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 (восемьсот пятьдесят) гривен.

Также обвиняемая должна заплатить избитой свахе 2 679 грн. материального ущерба, 5 тысяч грн. морального ущерба и 18 тысяч гривен процессуальных издержек.

Напомним, что Одессе водитель 220 маршрутки заплатит большую сумму за смертельное ДТП, случившуюся возле "Привоза". Муж сбил насмерть пенсионерку.

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