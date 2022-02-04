Побили и наехали на автомобиле: в Харькове задержали мужчин, напавших на водителя автобуса

Побили и наехали на автомобиле: в Харькове задержали мужчин, напавших на водителя автобуса

В ходе проверки транспортного средства на нем заметили следы крови.

В Харькове правоохранители задержали водителя легковушки и его товарища, подозреваемого в избиении и наезде на человека.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Также читайте В Одесском горсовете произошла потасовка (видео)

Как стало известно, происшествия случилось на проспекте Маяковского. Там у двоих мужчин произошел конфликт с водителем пассажирского автобуса. Они избили шофера, после чего совершили на него наезд, и скрылись с места происшествия на автомобиле Renault.

Подозреваемых правоохранители впоследствии обнаружили на проспекте Льва Ландау. Во время проверки транспортного средства на нем заметили следы крови, которые могут принадлежать сбитому водителю автобуса.

"За рулем был мужчина, похожий по описанию на одного из нападающих. Во время поверхностной проверки на авто и одежде водителя правоохранители заметили пятна бурого цвета, похожие на кровь. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Впоследствии правоохранители установили и разыскали еще одного участника происшествия. В дальнейшем обстоятельства будут устанавливаться следователями", — рассказали в патрульной полиции региона.

Читайте также: