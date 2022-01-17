Побили, отобрали телефон и деньги: на Днепропетровщине двое мужчин и женщина жестоко убили пенсионера

Побили, отобрали телефон и деньги: на Днепропетровщине двое мужчин и женщина жестоко убили пенсионера

Оба подозреваемых ранее уже были осуждены.

В Марганце Днепропетровской области правоохранители задержали банду, подозреваемую в жестоком избиении и ограблении пенсионера.

Об этом сообщили в Нацполиции области.

Как стало известно, преступники проникли в дом к 81-летнему мужчине, избили его до потери сознания, после чего вынесли из его дома мобильный телефон, банковские карты и три тысячи гривен. После чего скрылись с места инцидента.

Из-за того, что пенсионер оказался без мобильного телефона, он не смог сообщить о случившемся правоохранителям, а также вызвать скорую. В больницу он попал только спустя сутки, в результате чего скончался.

Позже стражи порядка установили и задержали подозреваемых. Ими оказались два мужчины, который ранее были судимы, а также женщина. У одного из подозреваемых дома нашли огнестрел.

“По этому факту ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины ("Незаконное обращение с оружием"). Трем фигурантам вручили сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 187 (“Разбой”) УК Украины. Двум мужчинам и женщине избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Также в настоящее время решается вопрос о вручении 38-летнему мужчине уведомления о подозрении по ч. 2 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть") УК Украины", — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

Напомним, что в Винницкой области на пожизненное заключение отправили жестокого убийцу.

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