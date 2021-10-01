"Поблагодарил его за этот шанс": как живет первый житель Ровенщины с успешно пересаженным сердцем

"Поблагодарил его за этот шанс": как живет первый житель Ровенщины с успешно пересаженным сердцем

Сергей восстанавливается после операции, много ходит и поддерживает связь с родственниками мужчины, чье сердце спасло его.

Сергей из города Сарны стал первым реципиентом в Ровенской области, кому успешно пересадили сердце. Мужчина уже девять месяцев живет с новым органом.

Операция состоялась в декабре 2020 года. Трансплантацию сердца в Ровенской городской больнице сделали бесплатно. Сейчас Сергей восстанавливается после пересадки и прогуливается по городу. Мужчина постепенно увеличивал расстояния и теперь за день может пройти до 21 километра, информирует "Суспильне".

"Жить стал полноценной жизнью. Ходить хочется каждый день, и много. Здорово себя чувствую. Двадцать лет так не хотелось ходить, как сейчас хожу. Все стало после операции улучшаться. Я это почувствовал, еще находясь в больнице, когда ходил по больничному коридору", — рассказывает Сергей.

Перед пересадкой сердца врачи мужчине ничего не гарантировали. Но жена и двое детей поддерживали его и продолжают это делать, говорит Сергей.

"Собираюсь сейчас поехать с женой на грибалку, съездить в лес. Пройтись, подышать свежим воздухом. Может какого-то гриба найдем. Это дает вдохновение, здоровье. Прогуляться по лесу — вообще замечательно", — добавляет он.

Мужчина большую часть жизни проработал предпринимателем в розничной торговле. После пересадки пытается физически себя не нагружать, но на авто ездит постоянно.

"Есть два студента — дочь в Киеве учится, в университете. А сын — в Ровно, в техническом колледже. Так что должны работать", — говорит Сергей.

После операции Сергею приходится принимать немало лекарств, а иммуносупрессивную терапию он должен проходить в течение всей жизни. Деньги на нее выделяет городской совет.

"Еще надо анализы делать дорогостоящие, вопрос стоит о биопсии. Стоит немалых денег, надо обращаться или в областной совет, или куда-то еще", — добавляет он.

Донором сердца для Сергея стал 39-летний Назар Тополюк из города Ровно. Мужчина поддерживает связь с его родственниками и весной ездил к ним.

"Сколько буду жить — буду благодарен им. Мы с ними находимся на связи, общаемся. Обмениваемся мнениями о жизни. Был я на могиле донора Назара. Я ему отдал честь, поблагодарил его, если можно так сказать, за предоставленный мне шанс жить", — сказал Сергей.

Напомним, ранее мы рассказывали, как чувствует себя мальчик, которому впервые в Украине пересадили сердце.

Новости Украины: во львовской больнице провели две уникальные трансплантации органов

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку