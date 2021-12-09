Побои вместо разговора: в Первомайске девушка оказалась в больнице после встречи с бывшим

Злоумышленнику светит срок.
В Первомайске 18-летняя девушка обратилась в полицию и заявила, что ее во время ссоры избил бывший парень.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
Правоохранители выяснили, что 24-летний подвыпивший молодой человек пришел домой к девушке, с которой находился в отношениях, позвал на улицу для выяснения отношений, а затем избил.
Пострадавшая находится в больнице. По этому факту следователи начали уголовное производство по предварительной правовой квалификации — ст. 125 (Преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до двух лет.
С фигурантом проводятся следственные действия.
Напомним, что в Днепропетровской области мать забила кулаками трехлетнего сына. Мальчик страдал сутки, и только на следующий день женщина с сожителем отвезли его в больницу. Но дорогой ребенок скончался.
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