Побои вместо разговора: в Первомайске девушка оказалась в больнице после встречи с бывшим

Побои вместо разговора: в Первомайске девушка оказалась в больнице после встречи с бывшим

Злоумышленнику светит срок.

В Первомайске 18-летняя девушка обратилась в полицию и заявила, что ее во время ссоры избил бывший парень.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

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Правоохранители выяснили, что 24-летний подвыпивший молодой человек пришел домой к девушке, с которой находился в отношениях, позвал на улицу для выяснения отношений, а затем избил.

Пострадавшая находится в больнице. По этому факту следователи начали уголовное производство по предварительной правовой квалификации — ст. 125 (Преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до двух лет.

С фигурантом проводятся следственные действия.

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Напомним, что в Днепропетровской области мать забила кулаками трехлетнего сына. Мальчик страдал сутки, и только на следующий день женщина с сожителем отвезли его в больницу. Но дорогой ребенок скончался.

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